Частным и школьным автобусам из Подмосковья ограничат въезд в столицу на время ЧМ-2018

16.05.18 18:34

© РИА Новости. Александр Алпаткин

16 мая. Interfax-Russia.ru - На период проведения чемпионата мира по футболу с 1 июня по 17 июля ряду категорий автобусов ограничат въезд на территорию Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С целью усиления мер безопасности на территорию городов-организаторов, в которых расположены спортивные сооружения и объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу, будет ограничен въезд автобусов", - говорится в пресс-релизе.

Исключением станут автобусы, которые регулярно перевозят пассажиров по муниципальным, межмуниципальных и по смежным региональным маршрутам. Они продолжат ходить в графике.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" пояснили, что ограничение, таким образом, коснется частных, школьных и групповых автобусов. Но и они могут получить право на въезд в столицу, если будут оснащены оборудованием, идентифицированным в системе "ЭРА-ГЛОНАСС".

В этом случае автобусы должны будут передать информацию о своем местонахождении, направлении и скорости движения в транспортную дирекцию чемпионата.

Также въезд в город будет открыт для автобусов, получивших соответствующее разрешение в главном управлении МВД России по Москве.