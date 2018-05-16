Обвинили в госизмене: в Киеве задержан журналист "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский
  
Деньги на горы: до 2019 г. в инфраструктуру ТОР "Горный воздух" вложат почти 10 млрд руб.
   
Праздник у крымчан: первые автомобилисты проехали по открывшемуся Крымскому мосту
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
16.05.18 18:43

Бывший банкир Юрий Котлер обнаружен мертвым в московской квартире

© РИА Новости. Алексей Даничев
16 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер найден мертвым в квартире в центре Москвы, рядом с ним обнаружена предсмертная записка, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Котлер обнаружен в квартире на Большой Никитской. Умер от огнестрельного ранения. Рядом обнаружена предсмертная записка", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь представитель столичного главка Следственного комитета РФ Юлия Иванова сообщила агентству, что по данному факту начата доследственная проверка.

"16 мая 2018 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Большая Никитская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве проводится доследственная проверка.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия установлено, что порядок в квартире не нарушен, каких-либо следов борьбы не обнаружено, целостность окон и запорных устройств на дверях не нарушена.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются соседи. Ход проверки взят на личный контроль руководителем ГСУ СК РФ по городу Москве Александром Дрымановым. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила представитель следствия.

В пресс-службе "Единой России" "Интерфаксу" сообщили, что Юрий Котлер в Высший совет партии не входил, но был членом созданного Бюро Высшего совета "Единой России" экспертного совета партии.

"В составе Совета более 30 человек. В их числе и заместитель генерального директора - директор представительства ПАО "Новороссийский морской торговый порт" Юрий Котлер", - сказали в пресс-службе.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  16.05.18 13:13
Сооснователь Театра.doc Елена Гремина ушла из жизни на 62-м году жизни
.
  16.05.18 12:32
Обвиняемые в подготовке терактов в Москве приговорены к срокам лишения свободы от 15 до 18 лет
.
  16.05.18 10:54
Московское метро остается лучшим в мире - Собянин
.
  16.05.18 10:43
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице менее чем за полсуток
.
  15.05.18 17:13
Почти 2,5 млрд рублей направит Москва до 2021 года на благоустройство дачных поселков горожан
.
  15.05.18 17:05
Четыре московских памятника защитят от граффити при подготовке к реставрации
.
  15.05.18 16:46
Прожиточный минимум в Москве в I квартале вырос до 15,79 тыс. рублей
.
  15.05.18 15:01
Лаборатория Касперского получит налоговые льготы от правительства Москвы
.
  15.05.18 12:52
Два самолета не смогли сесть в Домодедово с первой попытки из-за птиц на посадочной полосе
.
  15.05.18 10:05
Столичные парки примут участие в акции "Ночь в музее"


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket