Третий за сезон круизный лайнер привез на Камчатку более 300 туристов

17.05.18 07:20

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 мая. Interfax-Russia.ru - Пассажирский лайнер Silver Shadow зашел в четверг в акваторию Авачинской бухты на территории Петропавловска-Камчатского, сообщает агентство по туризму и внешним связям Камчатского края.

"На борту судна находится 339 иностранных туристов из 25 стран и 278 членов экипажа", - говорится в сообщении.

Во время однодневного захода на Камчатку туристы познакомятся с разными достопримечательностями Петропавловска-Камчатского. Для пассажиров судна запланирована экскурсионная и туристическая программы.

"Лайнер впервые зашел в порт Петропавловска-Камчатского в 2004 году, а этот заход уже 12 по счету. За все это время Silver Shadow доставил на Камчатку 5 тыс. иностранных туристов", - отмечают в краевом агентстве.