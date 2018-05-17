Монголия построит морской терминал в Приморском крае для экспорта в страны АТР

17.05.18 07:22

© РИА Новости. Сергей Субботин

17 мая. Interfax-Russia.ru - Монголия построит морской терминал в Приморском крае для экспорта своей продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила заместитель министра иностранных дел Батмунх Батцэцэг на встрече с врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко.

"Сейчас мы (Монголия - ИФ) экспортируем товары в основном в Китай, но хотим получить доступ к морю, чтобы выйти на третьи рынки. Нам нужна ваша поддержка в поиске морского порта для организации пилотных перевозок, а также в подборе земельного участка для строительства нового терминала", - сказала замминистра, слова которой приводит пресс-служба.

В сообщении отмечается, что организация транспортировки монгольских грузов через порты России включенная в программу развития стратегического партнерства между Россией и Монголией.

Для ее решения правительства обеих стран планируют заключить соглашения об условиях транзитных перевозок и развитии приграничного сотрудничества.

А.Тарасенко отметил, что Приморский край готов к сотрудничеству с Монголией и предложил протестировать грузовые перевозки на одном из незагруженных портов Приморья.

"На зерновые у наших стран-соседей большой спрос", - сказал А.Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба.

Стороны также обсудили перспективы торгового взаимодействия между территориями.

"Отмечено, что в настоящее время торговый оборот между Приморьем и Монголией невысок, однако есть потенциальные возможности для его увеличения. В частности, Монголия готова поставлять в край сельскохозяйственную продукцию и товары из кашемира, а на импорт брать морепродукты", - говорится в сообщении.