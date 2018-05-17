Два туристических кластера с инвестициями около 10 млрд руб. появятся в Хабаровском крае

17.05.18 07:27

© РИА Новости. Игорь Руссак

17 мая. Interfax-Russia.ru - Туристическо-рекреационные кластеры "Амур - Хабаровск" и "Комсомольский" в Хабаровском крае включены в проект ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019 - 2025 годы" по итогам конкурсного отбора, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

Основной специализацией кластера "Амур" станет развитие круизного туризма по реке Амур в пределах Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области.

"В регионе сформирована современная береговая инфраструктура для приема круизных и яхтенных судов. Проведена реконструкция набережной в Хабаровске, построена яхтенная лагуна на 70 судов с речным вокзалом и пунктом пропуска для круизных и прогулочных судов на "Заимке". Ведутся работы на набережной в Комсомольске-на-Амуре. В стадии проработки сейчас находится создание Центра туристской маршрутизации северных районов края в Николаевске-на-Амуре", - приводятся в сообщении слова заместителя министра - начальника управления по туризму министерства культуры края Виталия Селюкова.

По данным пресс-службы, в рамках проекта "Амур-Хабаровск" будет привлечен инвестор из Перми ООО "Экспресс-Тур" на строительство серии современных круизных судов класса "река-море" на Амурском судостроительном заводе в Комсомольск-на-Амуре.

"Общий объем финансирования проекта составляет 4,6 млрд рублей, из которых более 1,1 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета. Также предполагается привлечение внебюджетных источников финансирования - более 3,2 млрд рублей. Запланировано создание 310 дополнительных рабочих мест", - отмечается в сообщении.