Фрагменты ракеты-носителя "Союз 2.1а" обнаружены в Якутии

17.05.18 07:34

© РИА Новости. Саид Царнаев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Три фрагмента отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1а" обнаружены в результате облета над территорией Алданского района Якутии, сообщает пресс-служба министерства охраны природы республики.

"Во время поисковых работ произведен отбор природных сред специалистами Минприроды Якутии. Сложности при эвакуации найденных фрагментов могут возникнуть из-за густой растительности, а также горных склонов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что фрагменты ракеты-носителя "Союз 2.1а" были обнаружены 16 мая. В четверг в Алданском комитете охраны природы состоялось рабочее совещание с участием представителей госкорпорации "Роскосмос", в ходе которого были поставлены основные задачи и дальнейшие действия. Поисковые работы в двух районах Якутии пройдут до 31 мая.