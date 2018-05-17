Глава Тувы отмечает потенциал трансграничного взаимодействия с Монголией

17.05.18 08:07

© РИА Новости. Михаил Климентьев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Тувы и Монголии намерены поддерживать инициативы населения и бизнеса о сотрудничестве для активизации трансграничного взаимодействия, которое в настоящее время не достаточно реализовано, считает глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.

"Географическое соседство Тувы и Монголии используется не в полную силу, не работает на развитие так, как нужно экономике и как хотелось бы нашим народам. Громадный потенциал трансграничного взаимодействия все еще не развернут. По этой причине мы не сможем обеспечить подъем наших регионов, в первую очередь сопредельных районов, как Тувы, так и Монголии, которые отстают от центров", - написал Ш.Кара-оол в своем блоге в сети Интернет по итогам рабочего визита в Монголию.

По словам главы региона, население и власти этих районов настроены на развитие торговли и создание совместных предприятий. При этом Ш.Кара-оол видит задачу правительств Тувы и Монголии в поддержке этих инициатив и создании благоприятных условий для их развития. В первую очередь власти намерены этого достигнуть благодаря созданию четырех транспортных коридоров: автомобильного, авиационного, железнодорожного и энергетического.

"Мы модернизировали аэропорт и получим разрешение на международные полеты, в том числе и в Монголию. Реконструируется до международных стандартов главная автомагистраль, ведущая к монгольской границе. Расширен функционал Тувинской таможни. Готовится решение об открытии границы в Туве для всех стран. Возобновляется строительство ветки Транссиба, которая рассматривается как начало пути, связывающего через Туву и Монголию транспортные системы России и Азии", - подчеркнул Ш.Кара-оол.

Он также отметил важность проектов Саянского энергетического кольца и образование экономического региона - Енисейской Сибири. Глава региона заявил, что во взаимодействии Тувы и Монголии предстоит большая работа, чтобы реализовать капиталоемкие проекты. Для этого делегация из Монголии в ближайшее время прибудет в Туву.