Карантин по бешенству объявлен в одной из деревень Хакасии

17.05.18 08:16

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - Ввоз и вывоз животных временно ограничен в селе Малая Сея Таштыпского района республики Хакасия в связи с объявленным режимом карантина, говорится в постановлении, опубликованным на портале правительства республики

"Запретить вывод животных за пределы деревни Малая Сея Таштыпского района Республики Хакасия, а также ввоз животных на территорию деревни", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что карантин действует в течение двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством, при условии выполнения профилактических мероприятий. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия поручено разработать план мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории населенного пункта.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что причиной ввода карантина стало обнаружение мертвой лисы с бешенством.