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17.05.18 08:16
Карантин по бешенству объявлен в одной из деревень Хакасии
"Запретить вывод животных за пределы деревни Малая Сея Таштыпского района Республики Хакасия, а также ввоз животных на территорию деревни", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что карантин действует в течение двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством, при условии выполнения профилактических мероприятий. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия поручено разработать план мероприятий по ликвидации бешенства животных на территории населенного пункта.
В свою очередь местные СМИ сообщают, что причиной ввода карантина стало обнаружение мертвой лисы с бешенством.
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