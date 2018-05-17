Американский журнал опубликовал статью с призывами взорвать Крымский мост

17.05.18 08:28

© РИА Новости. Виталий Тимкив

17 мая. Interfax-Russia.ru - В посольстве РФ в США потребовали от журнала "The Washington Examiner" объяснений в связи с публикацией статьи с призывами взорвать Крымский мост.

"15 мая издание "Вашингтон Экзаминер" опубликовало провокационную статью Т.Рогана с призывами взорвать Крымский мост. Подобные публикации не вписываются ни в какие рамки журналистской этики. Ожидаем от "Вашингтон Экзаминер" объяснений, насколько данный материал отражает его редакционную политику", - говорится в заявлении российской дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что "свобода слова не может служить оправданием призыва к террористическому акту и убийству людей".

"Рассматриваем данный материал как отражение истинных намерений определенной части вашингтонского истеблишмента, продолжающей линию на разжигание ненависти и вражды между Украиной и Россией", - подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что "российское законодательство предусматривает возможность уголовного преследования лиц, выступающих с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности, публичным оправданием терроризма, осуществляющих пропаганду терроризма".