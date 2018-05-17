Открытое горение у удмуртского Пугачево ликвидировано, пожарная авиация продолжает работу

17.05.18 09:51

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 мая. Interfax-Russia.ru - Открытое горение на месте пожара близ удмуртского поселка Пугачево ликвидировано, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ГУ МЧС России по Удмуртии в четверг.

"Открытые очагов горения нет, идет проливка тления с помощью авиации и пожарно-спасательной техники", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь администрация Малопургинского района, где расположен поселок Пугачево, сообщает, что в тушении огня помогла, в том числе, дождливая погода.

"Пожар локализован. Очень помог дождь", - говорится в сообщении.

По данным администрации, на месте дежурят более 100 пожарных и 20 единицах техники, а сотрудники правоохранительных органов охраняют территорию военного городка от возможных мародеров.

"Вход на территорию военного городка закрыт. Приостановлен учебный процесс в школе и детском саду в селе Пугачево", - говорится сообщении.

Днем 16 мая на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня, район ЧС оцеплен. Пострадавших нет. Проведена эвакуация из военного городка. Местные власти призвали население сохранять спокойствие.