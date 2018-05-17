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17.05.18 09:03

Фестиваль "Открытая кухня" соберет в столице Приамурья около 500 предприятий общепита

© РИА Новости. Евгений Одиноков
17 мая. Interfax-Russia.ru - Первый фестиваль индустрии общественного питания "Открытая кухня" состоится в Амурской области 22 и 23 мая, сообщает региональное министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

"Цель фестиваля - поспособствовать совершенствованию рынка общепита в Приамурье, создать условия для повышения качества обслуживания в заведениях и повышения мастерства работников общественного питания. По предварительным данным, в "Открытой кухне" примут участие более 500 организаций - кафе, ресторанов и компаний сферы HoReCa", - говорится в сообщении.

Участники фестиваля соберутся в одном из крупных торговых центров Благовещенска и представят новинки местной продукции, оборудования и сырья, современные направления кулинарного искусства и ресторанного сервиса. Все это можно будет не только посмотреть, но и попробовать.

Десять спикеров и профессиональных шеф-поваров, приглашенных из других регионов России, выступят с мастер-классами и семинарами. Для всех участников фестиваля пройдут более 20 обучающих мероприятий.

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