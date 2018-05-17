Более 20 тыс. машин проехали по Крымскому мосту за первые сутки работы

17.05.18 09:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 мая. Interfax-Russia.ru - Почти 21 тысяча транспортных средств воспользовалась мостом через Керченский пролив за первые сутки после открытия движения по дороге между Крымом и Кубанью, сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань" в четверг утром.

"В направлении Керчи с 5:30 мск 16 мая до 5:30 мск 17 мая проехало около 10,7 тыс. транспортных средств, порядка 10 тыс. - в сторону Тамани", - говорится в пресс-релизе.

Основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы, тогда занятость трассы достигала 25-30%. "После полуночи поток начал спадать, в ночные часы по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час", - отмечает ФКУ Упрдор "Тамань".

Движение осуществляется в штатном режиме.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта началось утром 16 мая, грузовики пойдут осенью текущего года, поезда - в декабре 2019-го.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

Предполагается, что в первый год работы моста через пролив поток транспорта между Кубанью и Крымом может вырасти на 35-40%.