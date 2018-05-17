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17.05.18 09:33

Штурманы ЧФ отработали навыки мореплавания в районах интенсивного судоходства

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
17 мая. Interfax-Russia.ru - Расчёты штурманских боевых частей корабельных соединений Крымской военно-морской базы отработали практические действия по приготовлению к выходу в море и обеспечению безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства, сообщает в четверг штаб Черноморского флота (ЧФ).

"В ходе занятий особое внимание уделено вопросам организации штурманской службы при выполнении экипажем корабля задач боевого дежурства", - говорится в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН".

Отмечается, что занятия с офицерами-штурманами проведены в учебном центре флота на тренажере "Мостик". Тренажер предназначен для подготовки расчетов главных командных пунктов по управлению одиночным кораблем или отрядом кораблей.

"Тренажер представляет собой мощную компьютерную систему, позволяющую моделировать элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации не только в Черном и Средиземном морях, но и в любом регионе Мирового океана. Технические возможности комплекса позволяют проводить занятия одновременно с расчетами трех боевых кораблей", - говорится в пресс-релизе.

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