Пожар в удмуртском Пугачево локализован на площади 300 га

17.05.18 09:58

© РИА Новости. Сергей Кузнецов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Площадь локализованного пожара на территории бывшей воинской части в селе Пугачево (Удмуртия) составила три сотни гектаров.

"В 09:49 мск 17 мая пожар локализован на площади 300 га", - сообщается на сайте республиканского ГУ МЧС.

На месте происшествия работает авиация МЧС России: Ми-8 и Бе-200.

В свою очередь администрация Малопургинского района со ссылкой на главу района Сергея Юрина сообщает, что открытого огня на месте возгорания уже нет.

"После дозаправки топливом и водой авиация возобновит работу", - приводятся в сообщении слова С.Юрина.

Днем 16 мая на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня, район ЧС оцеплен. Пострадавших нет. Проведена эвакуация из военного городка. Местные власти призвали население сохранять спокойствие.