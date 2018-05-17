Тюменские нейрохирурги успешно прооперировали трехмесячную девочку с большой опухолью спинного мозга

17.05.18 10:09

© РИА Новости. Варвара Гертье

17 мая. Interfax-Russia.ru - Специалисты федерального центра нейрохирургии (ФЦН) в Тюмени провели уникальную нейрохирургическую операцию трехмесячному ребенку.

Пресс-служба ФЦН сообщает в четверг, что врачи обнаружили у ребенка из города Снежинска (Челябинская область) большую опухоль спинного мозга, операцию было решено провести в Тюмени.

"Это уже не первый случай, когда к нам в центр отправляют крайне сложных пациентов, от которых отказываются в ведущих клиниках страны и мира. Я прервал командировку и, взвесив все обстоятельства, провел сложную операцию девочке. Случай действительно оказался трудный и редкий", - приведены в пресс-релизе слова главного врача ФЦН, профессора Альберта Суфианова.

По его словам, сложность операции заключалось в возрасте пациентки, нестандартном расположении опухоли, а также в правильной организации анестезии и послеоперационного ухода.

"Трехмесячную девочку оперировали восемь часов, опухоль удалили полностью ювелирным способом. На следующей день в реанимации малышка стала самостоятельно пить молоко из бутылочки и улыбаться маме", - отмечается в сообщении.

ФЦН в Тюмени появился в 2011 году в рамках нацпроекта "Здоровье" для оказания помощи пациентам со всей России, высокотехнологичное лечение бесплатное. В центре пять отделений: детское, нейрососудистое, вертебрологическое, отделения нейроонкологии и функциональной нейрохирургии.