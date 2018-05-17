Поехали: между Челябинском и Екатеринбургом в 2025 году могут запустить скоростной поезд
  
Обвинили в госизмене: в Киеве задержан журналист "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский
   
Праздник у крымчан: первые автомобилисты проехали по открывшемуся Крымскому мосту
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
15.05.18   11:01

23.04.18   19:19

18.04.18   16:53
 
Главные события
17.05.18 10:14

Почти 5 тысяч сертификатов выдано в Югре на приобретение техсредств для реабилитации инвалидов

© РИА Новости. Максим Богодвид
17 мая. Interfax-Russia.ru - Более 2,5 тыс. инвалидов в Югре воспользовались сертификатами на приобретение технических средств реабилитации за первый год работы профильной окружной программы, сообщается на сайте регионального парламента.

"За первый год работы новой системы с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года в Югре было выдано 4900 сертификатов 2542 инвалидам. Из них 973 человека воспользовались государственной услугой и реализовали 1877 сертификатов на сумму более 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средняя стоимость одного сертификата в регионе составила более 23,5 тысяч рублей.

При этом среди основных причин, по которым люди с ограниченными возможностями не реализуют свои сертификаты, переезд на новое место жительства, а также отсутствие необходимости в данных технических средствах реабилитации.

По словам вице-спикера региональной думы Натальи Западновой, которые приводятся в сообщении, эксперты оценивают результаты внедрения механизма денежных сертификатов, как успешные.

"Новая система показала множество преимуществ. Сроки ожидания услуги максимально сократились, легче избежать недобросовестных поставщиков, ведь средства выбираются самим получателем", - отметила Н.Западнова.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 года представители общественных организаций Югры предложили внедрить в регионе систему сертификатов на приобретение технических средств для реабилитации инвалидов.

В ноябре 2016 года правительство Югры одобрило поправки в региональный закон об обеспечении техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно им, в регионе была введена система сертификатов на приобретение техсредств для реабилитации инвалидов. Ее цель - ускорить процесс приобретения того или иного прибора.

В частности, люди с ограниченными возможностями здоровья получили возможность выбирать поставщика реабилитационного средства. По данным региональных властей, такой подход позволяет повысить качество и адресность реабилитации, привлечь на данный рынок социальных предпринимателей.

До ноября 2016 года в Югре технические средства для реабилитации инвалидов закупались профильными ведомствами в ХМАО централизовано, что имело ряд отрицательных моментов, среди которых - отсутствие индивидуального подхода, ограничения по цене и качеству, длительный период ожидания заказанных средств.

При этом властям региона неоднократно приходилось сталкиваться с жалобами от населения на такую систему.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.05.18 12:13
Арестованы банковские счета братьев Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве
.
  17.05.18 12:00
Лучшие архитекторы благоустроят полтора десятка парков и улиц Москвы
.
  17.05.18 11:49
Поддержан законопроект, запрещающий нанесение граффити на здания без разрешения столичных властей
.
  16.05.18 18:43
Бывший банкир Юрий Котлер обнаружен мертвым в московской квартире
.
  16.05.18 13:13
Сооснователь Театра.doc Елена Гремина ушла из жизни на 62-м году жизни
.
  16.05.18 12:32
Обвиняемые в подготовке терактов в Москве приговорены к срокам лишения свободы от 15 до 18 лет
.
  16.05.18 10:54
Московское метро остается лучшим в мире - Собянин
.
  16.05.18 10:43
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в столице менее чем за полсуток
.
  15.05.18 17:13
Почти 2,5 млрд рублей направит Москва до 2021 года на благоустройство дачных поселков горожан
.
  15.05.18 17:05
Четыре московских памятника защитят от граффити при подготовке к реставрации


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket