Почти 5 тысяч сертификатов выдано в Югре на приобретение техсредств для реабилитации инвалидов

17.05.18 10:14

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - Более 2,5 тыс. инвалидов в Югре воспользовались сертификатами на приобретение технических средств реабилитации за первый год работы профильной окружной программы, сообщается на сайте регионального парламента.

"За первый год работы новой системы с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года в Югре было выдано 4900 сертификатов 2542 инвалидам. Из них 973 человека воспользовались государственной услугой и реализовали 1877 сертификатов на сумму более 44 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средняя стоимость одного сертификата в регионе составила более 23,5 тысяч рублей.

При этом среди основных причин, по которым люди с ограниченными возможностями не реализуют свои сертификаты, переезд на новое место жительства, а также отсутствие необходимости в данных технических средствах реабилитации.

По словам вице-спикера региональной думы Натальи Западновой, которые приводятся в сообщении, эксперты оценивают результаты внедрения механизма денежных сертификатов, как успешные.

"Новая система показала множество преимуществ. Сроки ожидания услуги максимально сократились, легче избежать недобросовестных поставщиков, ведь средства выбираются самим получателем", - отметила Н.Западнова.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 года представители общественных организаций Югры предложили внедрить в регионе систему сертификатов на приобретение технических средств для реабилитации инвалидов.

В ноябре 2016 года правительство Югры одобрило поправки в региональный закон об обеспечении техническими средствами реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно им, в регионе была введена система сертификатов на приобретение техсредств для реабилитации инвалидов. Ее цель - ускорить процесс приобретения того или иного прибора.

В частности, люди с ограниченными возможностями здоровья получили возможность выбирать поставщика реабилитационного средства. По данным региональных властей, такой подход позволяет повысить качество и адресность реабилитации, привлечь на данный рынок социальных предпринимателей.

До ноября 2016 года в Югре технические средства для реабилитации инвалидов закупались профильными ведомствами в ХМАО централизовано, что имело ряд отрицательных моментов, среди которых - отсутствие индивидуального подхода, ограничения по цене и качеству, длительный период ожидания заказанных средств.

При этом властям региона неоднократно приходилось сталкиваться с жалобами от населения на такую систему.