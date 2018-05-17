"Массандра" получила статус сельхозтоваропроизводителя

17.05.18 10:21

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

17 мая. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Массандра" (один из крупнейших винзаводов Крыма) получило статус сельхозтоваропроизводителя, теперь сможет рассчитывать на финподдержку государства, сообщила гендиректор завода Янина Павленко.

"Мы - единственное крупное винодельческое предприятие России, которое производит вино исключительно из собственного винограда. Однако, являясь, по сути, аграрным предприятием, но не имея статуса сельхозтоваропроизводителя, мы не могли участвовать в программах по субсидированию и были лишены той финансовой поддержки виноградарства и виноделия, которая предоставляется государством", - написала Я.Павленко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, работа над получением статуса шла 3,5 года. В частности, больше года винзавод занимался "инициированием процесса внесения в государственный классификатор" своих видов винодельческой продукции с присвоением им кодов.

Я.Павленко опубликовала копию распоряжения правительства России от 12 мая текущего года. Документ вносит изменения в перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и промышленную переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Раздел "вина виноградные, шампанское и игристые, виноматериалы, прочая продукция и отходы винодельческой промышленности" изложен в новой редакции: "продукция винодельческой промышленности: вина игристые, вина, вина ликерные, виноматериалы, сусла виноградные, отходы виноделия, вина фруктовые (плодовые), виноматериалы фруктовые (плодовые), сусла фруктовые (плодовые)". Речь идет о продукции, произведенной из выращенного на территории РФ винограда.

"Массандра" объединяет восемь винодельческих хозяйств, ФГУП принадлежат 11 тыс. га земли, из них около 4 тыс. га заняты виноградниками. Совет министров Крыма осенью 2014 года передал "Массандру" в управление делами президента России.