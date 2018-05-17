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17.05.18 10:30
Директор центра помощи детям, где погиб подросток, задержан в Чите
"По данным следствия, руководитель центра ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников учреждения", - говорится в сообщении.
В частности, не были перекрыты входы в аварийное здание, не предпринималось других мер для предотвращения доступа в задние посторонних лиц.
Следователи допросили директора в качестве подозреваемого, готовятся документы для избрания меры пресечения.
Кроме того, региональное СУ СКР внесло в правительство Забайкальского края представление с требованием немедленно оградить опасное здание, либо снести его.
Как сообщалось, в минувшую среду около 18:00 по местному времени 16-летнего подростка придавило обрушившейся кирпичной стеной на территории центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей "Черновский".
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
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