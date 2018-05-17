Директор центра помощи детям, где погиб подросток, задержан в Чите

17.05.18 10:30

© РИА Новости. Андрей Стенин

17 мая. Interfax-Russia.ru - Оперативники в Чите задержали директора центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей "Черновский", где накануне под упавшей стеной погиб 16-летний подросток, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

"По данным следствия, руководитель центра ненадлежащим образом исполнял свои должностные обязанности по обеспечению безопасности жизни и здоровья воспитанников учреждения", - говорится в сообщении.

В частности, не были перекрыты входы в аварийное здание, не предпринималось других мер для предотвращения доступа в задние посторонних лиц.

Следователи допросили директора в качестве подозреваемого, готовятся документы для избрания меры пресечения.

Кроме того, региональное СУ СКР внесло в правительство Забайкальского края представление с требованием немедленно оградить опасное здание, либо снести его.

Как сообщалось, в минувшую среду около 18:00 по местному времени 16-летнего подростка придавило обрушившейся кирпичной стеной на территории центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей "Черновский".

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).