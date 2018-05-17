Возобновился демонтаж кемеровской "Зимней вишни"

17.05.18 10:36

© РИА Новости. Александр Патрин

17 мая. Interfax-Russia.ru - Рабочие продолжили ранее приостановленный демонтаж одного из зданий, входящего в кемеровский торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня", сгоревший в конце марта, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с места событий.

"Мы вызвали наряд полиции, чтобы выяснить, на каком основании возобновились работы и кто их выполняет. Также мы планируем узнать у СКР, почему они не предприняли мер по предотвращению сноса здания. Еще 30 марта руководитель следственной группы вынес постановление о признании вещественным доказательством комплекса зданий по проспекту Ленина, 35, куда входит и та постройка, которую сносят", - сообщил агентству адвокат Дмитрий Малинин, представляющий интересы ряда собственников и арендаторов ТРЦ.

В свою очередь, присутствующий на месте и.о. замглавы Кемерово Леонид Иванов заявил, что снос здания начался по договору с собственниками (ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат"). По его словам, в четверг утром у ТРЦ присутствовали сотрудники СКР, никаких претензий в связи с возобновившимся сносом они не предъявляли.

В настоящее время к месту работ прибыли сотрудники полиции и МЧС.