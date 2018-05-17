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17.05.18 10:43
Виртуальный филиал Русского музея открывается в Волгограде
Филиал расположится в Музее изобразительных искусств имени И.И.Машкова.
Это будет 208 виртуальный филиал Русского музея в мире и первый в Волгограде, отмечается в сообщении.
По информации пресс-службы, сотрудники музея уже планируют программу мероприятий в рамках акции "Ночь музеев" с учетом ресурсов нового проекта.
"Русский музей: виртуальный филиал" - масштабное направление просветительской деятельности Русского музея по приобщению широкой аудитории к ценностям собрания отечественного изобразительного искусства с помощью современных компьютерных технологий. Коллекция хранилища представляется в цифровом формате.
Как отмечает пресс-служба, Волгоградский музей изобразительных искусств - один из самых молодых художественных музеев России. На территории региона это единственный музей, в коллекции которого есть работы мастеров мирового масштаба: Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Константина Маковского, Альбрехта Дюрера и Уильяма Хогарта.
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