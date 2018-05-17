Виртуальный филиал Русского музея открывается в Волгограде

17.05.18 10:43

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин

17 мая. Interfax-Russia.ru - Первый в Волгограде информационно-образовательный центр "Русский музей: виртуальный филиал" откроется в четверг, сообщает пресс-служба хранилища.

Филиал расположится в Музее изобразительных искусств имени И.И.Машкова.

Это будет 208 виртуальный филиал Русского музея в мире и первый в Волгограде, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, сотрудники музея уже планируют программу мероприятий в рамках акции "Ночь музеев" с учетом ресурсов нового проекта.

"Русский музей: виртуальный филиал" - масштабное направление просветительской деятельности Русского музея по приобщению широкой аудитории к ценностям собрания отечественного изобразительного искусства с помощью современных компьютерных технологий. Коллекция хранилища представляется в цифровом формате.

Как отмечает пресс-служба, Волгоградский музей изобразительных искусств - один из самых молодых художественных музеев России. На территории региона это единственный музей, в коллекции которого есть работы мастеров мирового масштаба: Карла Брюллова, Ивана Шишкина, Константина Маковского, Альбрехта Дюрера и Уильяма Хогарта.