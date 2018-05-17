Международный книжный салон открывается в Петербурге

17.05.18 10:54

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Международный книжный салон пройдёт в Санкт-Петербурге 17-20 мая, сообщил вице-губернатор города Александр Говорунов.

"Мы ждем представителей из 16 регионов России и 22 стран. В прошлом году было десять регионов и 20 стран. Также ожидается участие 255 издательств и предприятий книжной торговли", - отметил А.Говорунов.

Он добавил, что лейтмотивом салона текущего года станет 315-летие Петербурга.

В рамках салона свои книги представят писатели Гузель Яхина и Дмитрий Быков. Для гостей выступят Константин Райкин, Давид Голощёкин, Вениамин Смехов.

По словам президента Российского книжного союза Сергея Степашина, на площадке салона будет представлен стенд, посвященный Даниилу Гранину. Он расскажет о биографии автора и истории написания его книг.

Как рассказал председатель городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев, в дни проведения салона в кинотеатре "Родина" будет впервые представлен новый проект "История Петербурга в стихах". Также для гостей салона будет создан исторический лабиринт, где петербуржцы смогут проверить свои знания истории города.

Кроме того, на Малой Садовой улице, как в 2017 году, установят интерактивные будки "Позвони поэту" - в телефонной трубке можно будет услышать голоса выдающихся писателей прошлого.