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17.05.18 11:16
Врио главы Орловской области намерен баллотироваться в губернаторы
О своем намерении врио губернатора объявил в ходе встречи с жителями Колпянского района, отмечается в пресс-релизе.
"Я принял для себя решение идти в качестве кандидата на выборы губернатора Орловской области. Хочу довести начатые дела до конца, продолжить работу по реализации конкретных губернаторских программ", - сказал А.Клочков.
Кроме того, он подчеркнул, что "чувствует ощутимую поддержку населением области своих начинаний и инициатив и открыт для диалога с орловцами".
Дата выборов губернатора Орловской области пока не назначена, она будет определена на заседании регионального Совета народных депутатов.
А.Клычков в октябре 2017 года указом президента России Владимира Путина был назначен врио губернатора Орловской области. Прежний глава региона Вадим Потомский назначен заместителем полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.
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