Врио главы Орловской области намерен баллотироваться в губернаторы

17.05.18 11:16

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Врио главы Орловской области Андрей Клычков планирует принять участие в выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба обладминистрации.

О своем намерении врио губернатора объявил в ходе встречи с жителями Колпянского района, отмечается в пресс-релизе.

"Я принял для себя решение идти в качестве кандидата на выборы губернатора Орловской области. Хочу довести начатые дела до конца, продолжить работу по реализации конкретных губернаторских программ", - сказал А.Клочков.

Кроме того, он подчеркнул, что "чувствует ощутимую поддержку населением области своих начинаний и инициатив и открыт для диалога с орловцами".

Дата выборов губернатора Орловской области пока не назначена, она будет определена на заседании регионального Совета народных депутатов.

А.Клычков в октябре 2017 года указом президента России Владимира Путина был назначен врио губернатора Орловской области. Прежний глава региона Вадим Потомский назначен заместителем полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе.