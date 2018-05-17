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17.05.18 11:27
"Туполев" взял в управление Рязанский авиаремонтный завод
Переход АО "360 АРЗ" под управление "Туполева" осуществлен в рамках формирования дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК.
Основная деятельность "360 АРЗ" - ремонт самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ил-76 всех модификаций, Ил-78 (М). Завод выполняет работы по техобслуживанию, диагностике технического состояния, покраске авиационной техники, а также поверке контрольно-проверочной аппаратуры и общевойсковых средств измерения. Численность сотрудников предприятия - 1217 человек, выручка по итогам 2017 года - 2 млрд 305 млн 418 тыс. рублей.
Включение "360 АРЗ" в управленческий периметр позволит "Туполеву" расширить производственные мощности и передать в Рязань часть работ по ремонту и модернизации самолетов стратегической и дальней авиации.
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