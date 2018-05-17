"Туполев" взял в управление Рязанский авиаремонтный завод

17.05.18 11:27

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

17 мая. Interfax-Russia.ru - Компания "Туполев", входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), получила права единоличного исполнительного органа в отношении АО "360 авиационный ремонтный завод" (Рязань), сообщил официальный сайт ОАК.

Переход АО "360 АРЗ" под управление "Туполева" осуществлен в рамках формирования дивизиона стратегической и специальной авиации ОАК.

Основная деятельность "360 АРЗ" - ремонт самолетов Ту-22МЗ, Ту-95МС, Ил-76 всех модификаций, Ил-78 (М). Завод выполняет работы по техобслуживанию, диагностике технического состояния, покраске авиационной техники, а также поверке контрольно-проверочной аппаратуры и общевойсковых средств измерения. Численность сотрудников предприятия - 1217 человек, выручка по итогам 2017 года - 2 млрд 305 млн 418 тыс. рублей.

Включение "360 АРЗ" в управленческий периметр позволит "Туполеву" расширить производственные мощности и передать в Рязань часть работ по ремонту и модернизации самолетов стратегической и дальней авиации.