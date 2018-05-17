Полиция раскрыла дело о краже 10 ценных икон из монастыря в Нижегородской области

17.05.18 11:38

© РИА Новости. Михаил Малыхин

17 мая. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали подозреваемых в краже десяти икон из монастыря в Нижегородской области, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемых в краже чудотворных икон из Свято-Троицкого Макарьевского Желтоводского женского монастыря", - сказала И.Волк.

По ее словам, что 1 мая после окончания Всенощной подозреваемый спрятался в Успенском соборе. Ночью он сломал киоты, открыл окно второго этажа, спустил на веревке десять чтимых образов во двор монастыря. Среди них - "Преподобный Макарий" и "Святой Николай Чудотворец" с мощами, "Преподобные Василий и Савватий", "Спас Нерукотворный", "Собор Архангела Михаила", "Преображение Господне" и другие.

"Затем через находящуюся на реконструкции башню передал похищенное подельникам", - добавила И. Волк.

По информации ведомства, возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

60-летний ранее судимый мужчина и его 27-летний сообщник были задержаны в тот момент, когда собирались продать три реликвии. Третий фигурант - 37-летний житель Нижегородской области задержан в частном доме села Кусаково Богородского района.

В ведомстве добавили, что остальные семь икон полицейские обнаружили в специальном тайнике в лесном массиве. В ближайшее время древние святыни будут возвращены в монастырь.