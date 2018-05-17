Поддержан законопроект, запрещающий нанесение граффити на здания без разрешения столичных властей

17.05.18 11:49

© РИА Новости. Виталий Белоусов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Мосгордума поддержала законопроект, предусматривающий необходимость согласования с городскими властями нанесение граффити и других изображений на фасады многоквартирных домов и нежилых строений в столице.

Как передал корреспондент " Интерфакса", депутаты в целом поддержали соответствующий проект изменений в закон "О благоустройстве в Москве".

Как говорится в законопроекте, нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике "граффити" и иными способами на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений, многоквартирных домов осуществляется по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Москвы в порядке, установленном правительством города.

Руководитель департамента СМИ и рекламы Москвы Иван Шубин просил поддержать законопроект. "Много слов было сказано по поводу жителей многоквартирных домов. Законопроект не ущемляет ни прав, ни свобод, ни обязанностей владельцев квартир и зданий. Согласование со стороны уполномоченного органа о возможности размещения того или иного изображения в том или ином месте изображений для собственника императивом не является, вот запрет - да. И, естественно, размещение такого изображения, не рекламного, может быть только с разрешения собственника", - сказал он.

"Мы получаем постоянные жалобы об этом визуальном мусоре, такой закон назрел. Я прошу поддержать", - сказал глава департамента.

Предусматривается, что в случае нанесения изображений на фасады с нарушением установленного порядка лицо, организовавшее или выполнившее нанесение изображений, обязано его удалить в срок, установленный предписанием уполномоченного органа исполнительной власти города.

Если это предписание не будет выполнено или не удалось установить того, кто нанес граффити, фасад должен будет приведен в порядок собственником здания. Если же и собственник не приведет в порядок фасад, на который нанесли изображение в нарушение установленного порядка, то работы будут проводиться за счет бюджета с последующим возмещением затрат с собственника.

Законопроект также предполагает, что городские власти вправе обратиться в суд, в случае, если собственник не возместил затраты. "В случае, если в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ соответствующие денежные средства не перечислены в бюджет Москвы собственниками зданий, уполномоченный орган исполнительной власти Москвы в течение одного месяца со дня истечения указанного срока обращается в суд с заявлением о взыскании денежных средств", - отмечается в документе.