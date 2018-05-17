Лучшие архитекторы благоустроят полтора десятка парков и улиц Москвы

17.05.18 12:00

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 мая. Interfax-Russia.ru - В этом году к проектам благоустройства 15 парков и улиц Москвы планируется привлечь лучших архитекторов, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марта Хуснуллин в четверг в рамках выставки АРХ Москва.

"Ухоженные парки, скверы и обустроенные пешеходные зоны необходимы для улучшения качества жизни в мегаполисе. Мы готовы предложить московским архитекторам поучаствовать в проектах благоустройства и обновления 15 различных парков и улиц", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, в результате реализации этих проектов, в столице появится около 650 гектаров новых качественных общественных пространств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что развитие общественных пространств в городе является одной из ключевых тем выставки АРХ Москва-2018. "Это очень важная и перспективная тема, решение вопроса благоустройства и создания качественной среды напрямую сказывается на качестве жизни в городе", - пояснил С.Собянин.