Четверо детей пострадали в столкновении мотоблока и легковой машины на Кубани

17.05.18 12:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - В Краснодарском крае легковой автомобиль в сумерках столкнулся на дороге с крестьянским мотоблоком, на котором ехали двое взрослых и четверо детей - все они госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю в четверг.

"Накануне вечером около 21:00 мск на 13-м км автодороги "Гурийская-Черниговская-Рязанская" 28-летний водитель автомобиля Daewoo допустил столкновение с движущимся впереди самоходным мотоблоком, в котором находились двое взрослых и четверо детей в возрасте от года до 11 лет", - говорится в сообщении.

В результате ДТП все, кто находился в момент аварии на мотоблоке, получили травмы различной степени тяжести и были экстренно госпитализированы.

Сотрудники полиции по факту аварии проводят проверку. Уже установлено, что мотоблок двигался по проезжей части без габаритных огней и опознавательных знаков.