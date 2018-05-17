Концертный зал в Краснодаре временно закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

17.05.18 12:46

© РИА Новости. Антон Балашов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Суд в Краснодаре из-за нарушений пожарной безопасности временно запретил эксплуатацию концертного зала Arena Hall, где регулярно проводились концерты и массовые мероприятия, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Краснодарскому краю в четверг.

"Решение вынесено по иску прокуратуры Центрального округа г. Краснодара. Проведенная проверка выявила, что в здании по ул. им. Вишняковой существует реальная угроза пожарной безопасности", - сказали в пресс-службе.

В решении суда отмечается, что эксплуатация концертного зала Arena Hall и находящихся в нем помещений запрещена до рассмотрения иска прокуратуры по существу. Руководство учреждения официально предупреждено об ответственности в случае неисполнения решения суда.

В пресс-службе УФФСП также отметили, что в настоящее время все выходы концертного зала опечатаны.

По информации на интернет-сайте Arena Hall, на вторую половину мая 2018 года здесь были запланирован ряд выступлений музыкальных групп и исполнителей.