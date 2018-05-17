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17.05.18 12:57
Госдума освободила Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты
Представление об освобождении Т.Голиковой от этой должности внес в Госдуму президент РФ. Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее предложил назначить ее вице-премьером по социальным вопросам в новом составе правительства.
Освобождение от должности Т.Голиковой открывает возможность для официального внесения в Госдуму кандидатов на пост председателя Счетной палаты.
Как сообщалось, "Единая Россия" выдвигает на этот пост экс-министра финансов, руководителя Центра стратегических разработок Алексея Кудрина, коммунисты предлагают своего коллегу по фракции Юрия Синельщикова, "эсеры" - главу комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ЛДПР - аудитора от Счетной палаты Максима Рохмистрова.
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Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
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Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
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