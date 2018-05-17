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17.05.18 13:08
Долг за газ потребителей Северного Кавказа в I квартале вырос почти на треть
Как сообщает управление информации "Газпрома", компания ведет системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей округа. В частности, в первом квартале этого года в результате взаимодействия с правоохранительными органами обеспечен возврат 320 млн рублей долгов промышленных потребителей. Количество предъявленных физическим лицам исковых заявлений возросло до 27,2 тыс. (на 26% больше, чем в январе-марте 2017 года). Количество ограничений подачи газа выросло 2,5 раза. Активизировано внедрение дистанционных форм оплаты через интернет-сервис "Личный кабинет абонента": за январь-март 2018 года число пользователей увеличилось на 19% - до 126,4 тыс.
В том числе за счет этих мер по итогам января-марта 2018 года наблюдается улучшение платежной дисциплины в четырех из семи регионов СКФО - Ставропольском крае, республиках Ингушетия, Карачаево-Черкессия и Северная Осетия - Алания.
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