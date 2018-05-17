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17.05.18 13:19
СКР начал доследственную проверку по факту взрыва боеприпасов вблизи удмуртского Пугачева
Как сообщается на сайте Главного военного следственного управления СКР в четверг, данная войсковая часть была расформирована в 2011 году после произошедшего на ее территории пожара и взрыва боеприпасов.
"До настоящего времени работы по ее очистке от неразорвавшихся боеприпасов, которые проводит коммерческая организация, в полном объеме не выполнены. После их завершения земельный участок планируется передать местным органам власти", - говорится в сообщении.
"Согласно предварительной информации в результате пожара и детонации боеприпасов пострадавших и разрушений нет", - сообщает следствие.
Сейчас следователи находятся в непосредственной близости от места происшествия и готовы приступить к его осмотру сразу после тушения пожара.
Днем 16 мая на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня, район ЧС оцеплен. Пострадавших нет. Жители военного городка эвакуировались в безопасные места.
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