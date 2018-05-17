Основными должниками за газ в Петербурге и Ленобласти являются жители элитных поселков

17.05.18 13:28

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Большинство неплательщиков за услуги газоснабжения составляют владельцы индивидуальных домовладений в элитных поселках Петербурга и Ленинградской области, сообщила пресс-служба ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" в четверг.

По состоянию на 17 мая 2018 года, просроченный долг потребителей газа (физических лиц) в Санкт-Петербурге достиг 215 млн руб., в Ленинградской области - 116,7 млн руб.

"Наибольшую задолженность накопили жители индивидуальных домовладений, которые не являются малоимущими и используют природный газ в своих жилых домах для отопления. В основном, это абоненты, проживающие в элитных поселках Курортного района Санкт-Петербурга, а также во Всеволожском и Выборгском районах Ленинградской области. Общий долг первых 250 претендентов на отключение превышает 20 млн руб", - говорится в сообщении компании.

Для того чтобы отключить должника от газоснабжения, газовикам не обязательно попадать на территорию его домовладения, так как приостановить подачу газа возможно и за пределами жилых построек. Кроме неудобств, связанных с отсутствием газоснабжения, несвоевременная оплата приведет и к дополнительным затратам для потребителя.

"Помимо долга за газ неплательщик обязан будет оплатить работы по отключению и подключению к газовой сети, стоимость которых в ряде случаев может превышать сумму долга. Например, отключение частного дома "в земле" со вскрытием асфальта или земляными работами, когда собственник объекта не обеспечил доступ в помещение, может повлечь расходы в несколько сотен тысяч рублей, которые будут также предъявлены должнику", - приводит пресс-служба слова заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-"Петербург" Марины Мелицовой.

Поставщик газа совместно с газораспределительными компаниями Санкт-Петербурга и Ленинградской области с 2016 по 2017 год приостановил из-за долгов газоснабжение более 2 тыс. абонентов.