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17.05.18 12:54
Аэропорт "Симферополь" стал лучшим региональным авиаузлом России по уровню сервиса
"SKY TRAVEL AWARDS - премия, в которой эксперты авиаотрасли, пассажиры аэропортов и популярные блогеры в течение двух месяцев оценивали уровень сервиса и удобство аэропортов и их бизнес-залов, а также гостиниц, находящихся вблизи аэропортов. Эксперты и блогеры побывали в 14 аэропортах, 12 бизнес-залах и 28 отелях, о впечатлениях рассказывали в видеообзорах. Затем на сайте форума SKYSERVICE-2018 проводилось открытое голосование за лучших номинантов", - говорится в пресс-релизе.
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, сейчас обслуживает рейсы только внутри России. Официальные международные рейсы не осуществляются с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения Крыма в состав РФ.
С 16 апреля 2018 года вылет и прилет всех рейсов перенесен в новый терминал аэропорта. Аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн человек в год (в 2017 году аэропорт "Симферополь" обслужил 5,1 млн человек).
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