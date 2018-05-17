Законопроект об обеспечении безопасности акватории Крымского моста принят Думой в I чтении

17.05.18 13:02

© РИА Новости. Владимир Федоренко

17 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который наделяет Росгвардию правом эвакуировать суда из зон, прилегающих к Крымскому мосту, а также газопроводу и энергомосту под Керченским проливом.

Крымский мост был открыт 15 мая для автомобильного транспорта, строительство железнодорожной переправы продолжается.

В настоящее время у Росгвардии есть полномочия осуществлять досмотр судов, который нарушают правила судоходства у охраняемых Росгвардией объектов. Однако у гвардейцев нет права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки.

Законопроект наделяет военнослужащих Росгвардии полномочиями по доставлению на спецстоянки судов, владельцы которых нарушили статью Кодекса об административных правонарушениях, регламентирующую наказание за нарушение правил плавания (статья 11.7 КоАП РФ). Эта статья устанавливает наказание за нарушение границ, запретных для плавания или временно опасных для плавания районов.

Законопроект предлагается распространить не только на зону охраны, прилегающую к Крымскому мосту, газопроводу и энергомосту под Керченским проливом, но и другие водные акватории, в районе которых запрещено плавание.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что законопроект предложен для обеспечения безопасности транспортного перехода через Керченский пролив.