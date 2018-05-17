Красноярские компании получили два контракта на ремонт дорог в регионе по максимальной цене

17.05.18 13:49

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 мая. Interfax-Russia.ru - Закупочная комиссия Федерального управления автодорог "Енисей" (ФКУ "Управтодор "Енисей") приняла решение подписать контракт на ремонт 8,1 км малого дорожного обхода Красноярска с ГПКК "Дорожно-эксплуатационная организация" (ГП "КрайДЭО", Красноярск).

Как сообщается на сайте госзакупок, красноярская компания стала единственным участником, подавшим заявку на участие в торгах. В связи с этим госконтракт с ней будет подписан по стартовой (максимальной) цене аукциона - 197,6 млн рублей.

По условиям договора "КрайДЭО" должно провести все необходимые ремонтные работы на данном участке двухполосной автотрассы до 25 сентября 2018 года.

Также ФКУ "Управтодор "Енисей" приняло решение подписать контракт на ремонт 5,2 км автотрассы от Красноярска до аэропорта Емельяново (крупнейший аэропорт в регионе) с ООО "НБС-Сибирь" (Красноярск) как с единственным участником соответствующего аукциона.

Договор будет заключен по стартовой цене торгов - 224,3 млн рублей.

Ремонтные работы на данном участке 4-полосной автомагистрали проводятся в два этапа: с 1 июня по 31 августа 2018 года и с 1 мая по 31 августа 2019 года.

Победившие в обоих аукционах компании должны обеспечить на отремонтированных участках автодороги безопасный скоростной режим до 120 км/ч. Финансирование данных проектов осуществляется из средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что 16 мая ГП "КрайДЭО" получило контракт на ремонт 32,4 км дорожного обхода Красноярска также как единственный участник торгов по начальной цене аукциона - 891,4 млн рублей.

ГП "КрайДЭО" создано в июне 2000 года, находится в 100%-ной собственности Красноярского края, одно из крупнейших в регионе предприятий, специализирующихся на ремонте и содержании автодорог.

ООО "НБС-Сибирь" создано в феврале 2004 года, специализируется на строительстве асфальтобетонных и грунтовых автодорог, мостов и водопропускных искусственных сооружений. Учредители - группа физлиц.