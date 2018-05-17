Глава поселения в ХМАО найден мертвым в гараже - СКР

17.05.18 13:37

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 мая. Interfax-Russia.ru - Следователи выясняют обстоятельства гибели главы администрации городского поселения Излучинска (Ханты-Мансийский автономный округ), найденного с огнестрельным ранением в одном из гаражей, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

"Днем 17 мая поступило сообщение об обнаружении в одном из гаражей ГСК "Железнодорожник" Излучинска тела главы администрации городского поселения с огнестрельным ранением", - говорится в сообщении.

По данному факту СУ СКР по ХМАО проводится процессуальная проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Как сообщается на сайте городского поселения Излучинск, глава местной администрации Алексей Кудрик, 1971 г.р., работал в администрации с 2007 года: с 2007 по 2010 годы - в должности заместителя главы поселения, с 2010 по 2013 годы - в должности главы администрации городского поселения Излучинск. В 2013 году был назначен на эту должность на второй срок.

У погибшего остались жена и двое сыновей.

Весной 2017 года в своем профиле Instagram А.Кудрик выложил свое фото, на котором запечатлен лежащим в ванной в черной жидкости. Некоторые пользователи соцсети предположили, что это нефть. Сам чиновник оставил эти предположения без комментариев.