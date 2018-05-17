ФАС России утвердила тарифы на услуги челябинского аэропорта

17.05.18 13:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

17 мая. Interfax-Russia.ru - ФАС России утвердила для ОАО "Челябинское авиапредприятие" (аэропорт "Челябинск") предельные сборы и тарифы на обслуживание воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, для российских перевозчиков сбор за взлет-посадку увеличился на 4%, до 560 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Сбор за стоянку на аэродроме более 3 часов после посадки для пассажирских и 6 часов для грузовых самолетов останется на прежнем уровне - в размере 5% от сбора за взлет-посадку за один час.

Стоимость услуги по обеспечению авиационной безопасности увеличилась на 16%, до 270 рублей за тонну максимальной взлетной массы. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса составит 79 рублей за одного пассажира на внутренних линиях (рост на 5%) и 110 рублей на международных (без изменений).

Тарифы на обслуживание одного пассажира на внутренних и международных линиях не изменились - 177 рублей и 222 рубля соответственно. Стоимость заправки авиатопливом, как и раньше, составит 1,173 тыс. рублей за тонну.

Для зарубежных авиакомпаний все ставки остались на прежнем уровне: сбор за взлет-посадку - $16,2 за тонну максимальной взлетной массы, за обеспечение авиационной безопасности - $6,9. Сбор за предоставление аэровокзального комплекса установлен в размере $3,25 с пассажира. При стоянке судна более 3 часов после посадки плата составит 15% от сбора за взлет-посадку за сутки.

Международный аэропорт "Челябинск" (ОАО "Челябинское авиапредприятие") находится под управлением холдинга "Новапорт".

Холдинг "Новапорт", созданный в 2002 году, на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан), управляет аэропортами Новосибирска ("Толмачево"), Барнаула, Кемерово, Томска, Читы, Астрахани, Челябинска, Волгограда ("Гумрак"), Перми, Тюмени ("Рощино"), Мурманска, Минеральных вод, Калининграда ("Храброво").