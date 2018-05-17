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17.05.18 14:10
Железнодорожная ветка для аэроэкспресса введена в эксплуатацию в Волгограде
"Была поставлена непростая задача - за 1,5 года построить новую ветку Гумрак-аэропорт (от ж/д станции Гумрак до одноименного аэропорта - ИФ) и ввести ее в эксплуатацию. Мы это сделали в срок", - заявил начальник Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Альмеев на церемонии открытия.
Также в четверг введена в эксплуатацию новая пассажирская железнодорожная платформа в аэропорту, пропускная способность которой составит 2,6 тыс. человек в час.
Планируется, что железнодорожное сообщение с аэропортом будет осуществляться по трем маршрутам: до станций Волгоград-I, Шпалопропитка и Волжский. Всего на новой ветке будет курсировать до 22 пар поездов в период пиковых нагрузок.
Ранее сообщалось, что на проект по организации железнодорожного сообщения с международным аэропортом в Волгограде ("Гумрак") ОАО "РЖД" направило около 3,6 млрд рублей.
ОАО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2017 году увеличило пассажиропоток на 25% по сравнению с показателем 2016 года - до 1 млн 13,985 тыс. человек.
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