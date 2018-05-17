Железнодорожная ветка для аэроэкспресса введена в эксплуатацию в Волгограде

17.05.18 14:10

© РИА Новости. Владимир Песня

17 мая. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" в четверг ввело в эксплуатацию железнодорожную ветку, которая связала аэропорт, железнодорожный вокзал и автовокзалы в Волгограде.

"Была поставлена непростая задача - за 1,5 года построить новую ветку Гумрак-аэропорт (от ж/д станции Гумрак до одноименного аэропорта - ИФ) и ввести ее в эксплуатацию. Мы это сделали в срок", - заявил начальник Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал ОАО "РЖД") Сергей Альмеев на церемонии открытия.

Также в четверг введена в эксплуатацию новая пассажирская железнодорожная платформа в аэропорту, пропускная способность которой составит 2,6 тыс. человек в час.

Планируется, что железнодорожное сообщение с аэропортом будет осуществляться по трем маршрутам: до станций Волгоград-I, Шпалопропитка и Волжский. Всего на новой ветке будет курсировать до 22 пар поездов в период пиковых нагрузок.

Ранее сообщалось, что на проект по организации железнодорожного сообщения с международным аэропортом в Волгограде ("Гумрак") ОАО "РЖД" направило около 3,6 млрд рублей.

ОАО "Международный аэропорт Волгоград" (находится под управлением холдинга "Новапорт") в 2017 году увеличило пассажиропоток на 25% по сравнению с показателем 2016 года - до 1 млн 13,985 тыс. человек.