Полная ликвидация пожара в удмуртском Пугачеве может занять до трех суток - МЧС

17.05.18 14:00

© РИА Новости. МЧС РФ

17 мая. Interfax-Russia.ru- Тушение вспыхнувшего в среду крупного возгорания на территории бывшей войсковой части близ удмуртского поселка Пугачево может продлиться несколько суток.

"Ликвидация может занять до 3 суток", - сообщил начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин журналистам в четверг.

Он уточнил, что сотрудники ООО "Специальные технологии", которое занимается утилизацией боеприпасов на объекте, должны будут удостовериться, что нет опасности новых взрывов.

"Они принимают решение внутри территории о ликвидации полной. Полная ликвидация зависит от них и от нахождения там еще горячих боеприпасов", - сказал П.Фомин.

По его словам, хлопки, которые слышатся близ зоны пожара, происходят от разрывов раскаленных снарядов после того, как на них попадает холодная вода.

"Металл нагревает солнце. (...) Они (снаряды - ИФ) от холодной воды разрушаются и от огня тоже, земля нагрета тоже. Раскаленный металл разрушается и происходит разрыв", - сказал начальник ГУ МЧС России по Удмуртии.

По его словам, в настоящее время осталось несколько очагов возгорания, спасатели продолжают тушение гнилых поваленных деревьев и пней. Территория контролируется тремя БПЛА, тушением занимаются наземные службы, а также самолет-амфибия БЕ-200 и вертолет МИ-8. Всего на данный момент на место пожара вылито более 405 тонн воды.

"Группировка сил остается в полном объеме до полной ликвидации очагов задымления", - сказал П.Фомин.

Он уточнил, что на месте работают более 400 человек и более 100 единиц техники.

П.Фомин также добавил, что точное место возгорания пока не обнаружено.

"Максимальная общая площадь пожара - около 300 га, но по визуальному контролю прогорело около 270 га травы", - уточнил он.