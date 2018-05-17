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17.05.18 14:13
Имущество эвакуированных из-за взрывов жителей военного городка близ удмуртского Пугачево не пострадало - власти
"Мы практически на 100% сейчас уверены в том, что имущество не пострадало, но после того как мы проведем обход (с жителями - ИФ), мы в этом убедимся", - сказал Я.Семенов журналистам в четверг.
"Для населения угрозы (ситуация - ИФ) совершенно сейчас не представляет, как и было с самого начала", - подчеркнул он.
Я.Семенов добавил, что на данный момент никто не обращался за медпомощью.
Премьер-министр Удмуртии напомнил, что власти намерены заселить эвакуированных жителей обратно до вечера.
"Мы стремимся к тому, чтобы все жители военного городка смогли сегодня в течение дня заселиться. Но еще раз говорю, что это будет комиссионное решение, и только после того, как мы будем уверены в 100-процентной безопасности населения", - сказал он.
"Начинаем таким образом локализовать тушение пожара, чтобы в первую очередь локализована была та часть, которая потенциально может повлиять на население бывшего военного городка", - добавил он.
По его словам, в ближайшее время подразделения ОМОН Росгвардии проверят территорию военного городка на предмет попадания туда осколков снарядов. После этого коммунальные службы проверят исправность работы электричества, газа и всего остального, необходимого для нормальной жизни. Далее начнется поквартирный обход с жителями.
"Мы уведомим через уличкомы так называемые, через муниципальное образование, сообщим всем, что нужно будет прибыть, ознакомиться и, конечно, самое главное - заактировать все нарушения, все повреждения, если они будут", - сказал Я.Семенов.
Он добавил, что, по уточненным данным, всего было эвакуировано порядка 1400 человек.
"Порядка 1400 жителей (эвакуировано - ИФ), которые проживают на территории военного городка, они находятся кто-то на работе, кто-то у родственников, у знакомых, у близких. На сегодняшнее утро у нас было 14 человек в пункте временного размещения", - сказал премьер-министр Удмуртии.
Он отметил, что часть детей находится в лагере "Ласточка" в Ижевске.
В свою очередь глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин сообщил журналистам, что учащиеся школы в Пугачево, чтобы продолжить учебный процесс, были перемещены в комплексный центр социального обслуживания в село Малая Пурга в 3 км от Пугачево.
Днем 16 мая на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пожарные остановили распространение огня, район ЧС оцеплен. Пострадавших нет. Жители военного городка эвакуировались в безопасные места.
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