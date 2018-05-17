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17.05.18 14:31
В Курской области создадут гастрономическую карту региона
Так, в гастрономическую карту войдут любимые блюда известных людей региона, например, Афанасия Фета. Поэт, живший в усадьбе в селе Воробьевке Золотухинского района, любил уху, мясо, квас, моченые яблоки.
Также повара приготовят гуся по-курски, рыбный пирог, гороховый кисель, целебный пряник "Заповедный", который делают на целебных травах, растущих в Стрелецкой степи.
Всего на конкурсе будет представлено более 30 блюд из 28 районов и 5 городских округов области.
XVIII Курская Коренская ярмарка пройдёт с 7 по 10 июня в м.Свобода Золотухинского района
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