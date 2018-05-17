В Курской области создадут гастрономическую карту региона

17.05.18 14:31

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - В Курской области состоится первый кулинарный конкурс, на котором представят блюда для включения в гастрономическую карту региона, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Так, в гастрономическую карту войдут любимые блюда известных людей региона, например, Афанасия Фета. Поэт, живший в усадьбе в селе Воробьевке Золотухинского района, любил уху, мясо, квас, моченые яблоки.

Также повара приготовят гуся по-курски, рыбный пирог, гороховый кисель, целебный пряник "Заповедный", который делают на целебных травах, растущих в Стрелецкой степи.

Всего на конкурсе будет представлено более 30 блюд из 28 районов и 5 городских округов области.

XVIII Курская Коренская ярмарка пройдёт с 7 по 10 июня в м.Свобода Золотухинского района