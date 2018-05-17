В день рождения Будды Шакьямуни жители Калмыкии будут отдыхать

17.05.18 14:46

© РИА Новости. Кирилл Брага

17 мая. Interfax-Russia.ru - День рождения Будды Шакьямуни, который приходится в этом году на 29 мая, объявлен в Калмыкии выходным, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы республики.

"Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ, согласно которому 29 мая 2018 года объявлен днем национального праздника", - сказал собеседник агентства.

День рождения Будды Шакьямуни имеет подвижный характер и отмечается на 15-й лунный день священного для калмыков месяца Ур Сар. В этом году он начался 16 мая и продлится до 13 июня.

"Считается, что все благие действия, совершенные в этот месяц, увеличиваются в тысячи раз", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, в честь большого буддийского праздника 29 мая в центральном хуруле Элисты пройдут торжественные мероприятия, а все желающие могут принять в этот день обет трезвости. Сроки обета каждый выберет себе сам.

Кульминацией месяца Урс Сар станет возведение дворца-мандалы из 20 тысяч живых цветов на территории буддийского храма.

"Цветочная мандала размером 5 на 5 метров будет установлена 27 мая. В этот же день на площадке перед храмом пройдет концерт сводного оркестра из 700 музыкантов", - добавил собеседник агентства.