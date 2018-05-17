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17.05.18 14:46
В день рождения Будды Шакьямуни жители Калмыкии будут отдыхать
"Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал указ, согласно которому 29 мая 2018 года объявлен днем национального праздника", - сказал собеседник агентства.
День рождения Будды Шакьямуни имеет подвижный характер и отмечается на 15-й лунный день священного для калмыков месяца Ур Сар. В этом году он начался 16 мая и продлится до 13 июня.
"Считается, что все благие действия, совершенные в этот месяц, увеличиваются в тысячи раз", - подчеркнул сотрудник пресс-службы.
По его словам, в честь большого буддийского праздника 29 мая в центральном хуруле Элисты пройдут торжественные мероприятия, а все желающие могут принять в этот день обет трезвости. Сроки обета каждый выберет себе сам.
Кульминацией месяца Урс Сар станет возведение дворца-мандалы из 20 тысяч живых цветов на территории буддийского храма.
"Цветочная мандала размером 5 на 5 метров будет установлена 27 мая. В этот же день на площадке перед храмом пройдет концерт сводного оркестра из 700 музыкантов", - добавил собеседник агентства.
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