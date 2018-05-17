Вдвое увеличен размер единовременной выплаты многодетным родителям, воспитывающим детей в одиночку в Омской области

17.05.18 15:00

© РИА Новости. Антон Денисов

17 мая. Interfax-Russia.rг - Законодательное собрание Омской области одобрило увеличение размера единовременной выплаты многодетным матерям и отцам, воспитывающим детей в одиночку, сообщает пресс-служба облправительства.

"Депутатский корпус областного парламента поддержал инициативу врио губернатора Александра Буркова увеличить с 5 до 10 тысяч рублей сумму выплаты жителям региона, удостоенных медали "Материнская слава" и "Отцовская доблесть", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории Омской области проживают 21 мужчина с орденом "Отцовская доблесть" и 1193 женщины с наградой "Материнская слава".

С 2018 года также увеличен размер премии губернатора "Семья года" с 70 до 100 тыс. рублей. С прошлого года премия вручается по 10 номинациям. Всего лауреатами премии стали 63 семьи региона.