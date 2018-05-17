Шесть человек погибли в результате столкновения легковушки с трактором в Башкирии

17.05.18 15:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 мая. Interfax-Russia.ru - Автоавария в Аургазинском районе Башкирии унесла жизни шести человек, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УГИБДД по республике в четверг.

"По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля "Лада Ларгус" под управлением жителя Оренбургской области с трактором. В результате погибли шесть человек - водитель и пассажиры "Ларгуса", - сказал собеседник агентства.

ДТП произошло на 93 км автодороги Уфа-Оренбург. По предварительным данным, экскаватор-погрузчик двигался по крайней правой полосе в сторону Стерлитамака, легковой автомобиль - в том же направлении.

На место происшествия выехало руководство УГИБДД региона и следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.