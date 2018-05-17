Экс-замглавы Минкультуры Пирумов и глава группы компаний "Роспан" Колесников задержаны по делу о хищении 450 млн руб.

17.05.18 15:35

© РИА Новости. Максим Блинов

17 мая. Interfax-Russia.ru - Бывший заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов и руководитель Группы компаний "Роспан" Никита Колесников задержаны по делу о хищении 450 млн., выделенных на строительство Эрмитажа, сообщили в Следственном комитете.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по материалам ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) по факту хищения не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

По ее словам, в совершении преступления подозреваются бывший заместитель министра культуры Г.Пирумов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо и фактический руководитель Группы компаний "Роспан" Н.Колесников.

"По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денежных средств была перечислена в подконтрольные им организации",- заявила С.Петренко.

Она сообщила, что в рамках расследования следователями совместно с сотрудниками ФСБ России 16-17 мая проведены обыски, в том числе, по месту жительства подозреваемых. Г.Пирумов и Н.Колесников задержаны.