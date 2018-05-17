Приостановлена работа трех торговых центров в Свердловской области из-за нарушения противопожарных норм

17.05.18 16:53

© РИА Новости. Александр Кондратюк

17 мая. Interfax-Russia.ru - Камышловская межрайонная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в трех торговых центрах в Камышлове (Свердловская область), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В частности, в торговых центрах отсутствовала пожарная сигнализация, речевое оповещение и световые табло.

Прокуратура направила ходатайства в суд о временном запрете эксплуатации зданий до устранения самых грубых нарушений. Суд удовлетворил ходатайство, запретив эксплуатацию ТЦ "Московский", "Остров сокровищ" и "Заря".

Всего сотрудники прокуратуры проверили 15 объектов. В их числе торговые центры, детские развлекательные центры и кафе.

"По итогам проверки всех торговых центров и иных объектов прокуратура вынесла 23 постановления о возбуждении административного производства по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение норм пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в апреле прокурор Екатеринбурга направил в суды иски об устранении нарушений норм пожарной безопасности с требованиями о приостановлении деятельности торговых центров "Пассаж", "Гринвич" и "Алатырь".

По данным прокуратуры, основные нарушения пожарной безопасности в ТРЦ связаны с блокировкой дверей, размещением на путях эвакуации оборудования, отсутствием средств пожаротушения.