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17.05.18 16:53
Приостановлена работа трех торговых центров в Свердловской области из-за нарушения противопожарных норм
В частности, в торговых центрах отсутствовала пожарная сигнализация, речевое оповещение и световые табло.
Прокуратура направила ходатайства в суд о временном запрете эксплуатации зданий до устранения самых грубых нарушений. Суд удовлетворил ходатайство, запретив эксплуатацию ТЦ "Московский", "Остров сокровищ" и "Заря".
Всего сотрудники прокуратуры проверили 15 объектов. В их числе торговые центры, детские развлекательные центры и кафе.
"По итогам проверки всех торговых центров и иных объектов прокуратура вынесла 23 постановления о возбуждении административного производства по ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение норм пожарной безопасности)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в апреле прокурор Екатеринбурга направил в суды иски об устранении нарушений норм пожарной безопасности с требованиями о приостановлении деятельности торговых центров "Пассаж", "Гринвич" и "Алатырь".
По данным прокуратуры, основные нарушения пожарной безопасности в ТРЦ связаны с блокировкой дверей, размещением на путях эвакуации оборудования, отсутствием средств пожаротушения.
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