Снег и сильный ветер ожидаются в Тюменской области

17.05.18 16:59

© РИА Новости. Григорий Сысоев

17 мая. Interfax-Russia.ru - Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие сутки в Тюменской области, сообщается в четверг на сайте Главного управления МЧС России по региону.

Так, в ночь на пятницу возможен снег, понижение температуры до минус 3 градусов, усиление северо-западного ветра до 16 м/с.

Днем в пятницу пройдут дожди, местами - мокрый снег, порывы северного ветра в некоторых районах могут достигать 17 м/с.

Ранее сообщалось, что весна в этом году на территории Тюменской области выдалась затяжная, морозная; из-за холодов позже обычного начался ледоход на реках. Сильный снегопад в Тюмени 4 мая стал причиной переноса репетиции парада на другой день.