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17.05.18 17:00
Крымский мост можно увидеть на сервисах Яндекса и Google
"Росреестр поставил на кадастровый учет и зарегистрировал право РФ, а также право оперативного управления на автодорожную часть Крымского моста", - говорится в сообщении.
Крымский мост соединил Керченский и Таманский полуостровы. Мост поставлен на учет как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов РФ - Республики Крым и Краснодарского края.
Документы, необходимые при регистрации, предоставлены Федеральным казенным учреждением "Управления Федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства".
Отмечается, что учетно-регистрационные процедуры были совершены в сокращенные сроки.
"Крымский мост стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Пропускная способность моста - до 40 тыс. автомобилей в сутки", - подчеркнули в Росреестре.
Для прохода судов предусмотрены арочные пролеты высотой 35 метров.
В Службе добавили, что открытие железнодорожной части моста планируется на 2019 год.
Обозначения Крымского моста также появились в Яндекс-Карты и Google.Maps.
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