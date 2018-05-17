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17.05.18 17:00

Крымский мост можно увидеть на сервисах Яндекса и Google

Фото инфоцентра "Крымский мост"
Москва. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) зарегистрировал Крымский мост и поставил его на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе Росреестра в четверг.

"Росреестр поставил на кадастровый учет и зарегистрировал право РФ, а также право оперативного управления на автодорожную часть Крымского моста", - говорится в сообщении.

Крымский мост соединил Керченский и Таманский полуостровы. Мост поставлен на учет как линейное сооружение, расположенное на территории двух субъектов РФ - Республики Крым и Краснодарского края.

Документы, необходимые при регистрации, предоставлены Федеральным казенным учреждением "Управления Федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства".

Отмечается, что учетно-регистрационные процедуры были совершены в сокращенные сроки.

"Крымский мост стал самым длинным в России и одним из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он состоит из автомобильной и железнодорожной частей. Пропускная способность моста - до 40 тыс. автомобилей в сутки", - подчеркнули в Росреестре.

Для прохода судов предусмотрены арочные пролеты высотой 35 метров.

В Службе добавили, что открытие железнодорожной части моста планируется на 2019 год.

Обозначения Крымского моста также появились в Яндекс-Карты и Google.Maps.

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