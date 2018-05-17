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17.05.18 17:09
Карантин по бешенству введут в одном из районов Ростовской области из-за больной лисы
17 мая. Interfax-Russia.ru - Больная бешенством лисица застрелена на территории Скосырского сельского поселения в Тацинском районе Ростовской области, сообщает пресс-центр областной станции по борьбе с болезнями животных.
"Лисица застрелена на территории охотничьих угодий Скосырского сельского поселения в рамках мониторинга особо опасных болезней животных. В связи с выявлением бешенства в ближайшее время на этой территории установят двухмесячный запрет на охоту и карантин", - говорится в сообщении.
Этот случай бешенства стал уже седьмым в Ростовской области с начала года.
Ранее сообщалось, что карантин по бешенству был снят на территории Обливского района, где была обнаружена бешеная корова.
Гкл юи
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