Стадион "Ессентуки Арена" открыт к ЧМ-2018 на Ставрополье

17.05.18 17:43

© РИА Новости. Юрий Стрелец

17 мая. Interfax-Russia.ru - В Ессентуках состоялась торжественная церемония открытия тренировочной площадки "Ессентуки Арена", построенной к Чемпионату мира по футболу - 2018, сообщает пресс-служба главы региона.

"Открытый спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной 105 метров, раздевалки, трибуны вместимостью 544 места, зал для пресс-конференций и другие помещения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, общая стоимость строительства составила около 167 млн рублей, выделенных из федерального, краевого и местного бюджетов.

"Строительство тренировочной базы велось под контролем органов краевой власти, организационного комитета Чемпионата. Объект соответствует всем заявленным требованиям, как в техническом плане, так и в сфере безопасности", - отмечается в пресс-релизе.

По решению ФИФА футбольный комплекс в Ессентуках послужит базой для тренировок сборной Нигерии.

По окончании Чемпионата мира по футболу "Ессентуки Арена", наряду с другими тренировочными площадками, будут закреплены за детско-юношескими спортивными школами Ставрополья, сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что всего к Чемпионату мира по футболу 2018 в Ставропольском крае построено 5 тренировочных площадок в городах Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Кисловодск и в посёлке Капельница. Все объекты уже открыты.

Бер еа