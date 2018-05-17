|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.05.18 17:43
Стадион "Ессентуки Арена" открыт к ЧМ-2018 на Ставрополье
17 мая. Interfax-Russia.ru - В Ессентуках состоялась торжественная церемония открытия тренировочной площадки "Ессентуки Арена", построенной к Чемпионату мира по футболу - 2018, сообщает пресс-служба главы региона.
"Открытый спортивный комплекс включает игровое поле с натуральным травяным покрытием длиной 105 метров, раздевалки, трибуны вместимостью 544 места, зал для пресс-конференций и другие помещения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, общая стоимость строительства составила около 167 млн рублей, выделенных из федерального, краевого и местного бюджетов.
"Строительство тренировочной базы велось под контролем органов краевой власти, организационного комитета Чемпионата. Объект соответствует всем заявленным требованиям, как в техническом плане, так и в сфере безопасности", - отмечается в пресс-релизе.
По решению ФИФА футбольный комплекс в Ессентуках послужит базой для тренировок сборной Нигерии.
По окончании Чемпионата мира по футболу "Ессентуки Арена", наряду с другими тренировочными площадками, будут закреплены за детско-юношескими спортивными школами Ставрополья, сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что всего к Чемпионату мира по футболу 2018 в Ставропольском крае построено 5 тренировочных площадок в городах Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Кисловодск и в посёлке Капельница. Все объекты уже открыты.
Бер еа
|
Interfax-Russia.ru – Два человека погибли и около 20 пострадали во время урагана, обрушившегося на Москву и центральные регионы России. Непогода также оставила без электричества сотни поселений.
.
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket